SEB-analytiker Anders Rosenlund skriver i en ny analyse at Scatec har lagt bak seg et fjerde kvartal preget av salg av eksisterende produksjonskapasitet og videre fremdrift i utviklingsprosjekter. Han forventer gevinster fra salg på 385 millioner kroner, og tror selskapet vil selge ytterligere eiendeler for å redusere gjeld på konsernnivå.

Analysefakta Aksje: Scatec

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Kjøp)

Kursmål: 102 (101)

SEB opprettholder sin kjøpsanbefaling på Scatec, og hever nå kursmålet fra 101 til 102 kroner.

Rosenlund estimerer et proporsjonalt EBITDA-resultat på 1,27 milliarder kroner, i den lave enden av selskapets guiding. Han registrerer fremdrift i flere utviklingsprosjekter, blant annet i Brasil, Romania og Sør-Afrika, men understreker at enkelte prosjekter fortsatt trenger finansiering før de kan inkluderes i estimatene.

Analytikeren er positiv til selskapets planer om å forenkle porteføljen, redusere gjeld og revitalisere utviklings- og konstruksjonsprosjektene.

Fredag omsettes aksjen for 76,80 kroner, opp 1,4 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og kvalitetssikret av Finansavisens journalister.