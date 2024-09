Markedet for overskuddsmat vokser kraftig. I fjor åpnet Holdbart fire nye butikker, og frem mot jul skal tre nye gjøres klare for å ta imot kundene. Selskapet har også utvidet lageret i det gamle møbelsenteret i Vestby til totalt 2.500 kvadratmeter.

Der tar Thor Johansen og co imot biler fra grossister og produsenter med varer som disse ikke klarer å selge gjennom tradisjonelle kanaler. Mat som de langt mer kjente dagligvarekjedene ikke tar sjansen på å fylle hyllene med.

Men i hyllene til Holdbart blir det stadig fullere, og i fjor økte omsetningen med over 100 millioner kroner – fra 370 til 490 millioner kroner.

– I år kan vi passere 600 millioner, sier Thor Johansen.

Han etablerte Holdbart sammen med kollegaen Trond Laeng i 2015, og bedriften har for lengst blitt et eksempel på at det kan lønne seg å satse på ESG. I 2021 bladde nemlig det svensk-norske investeringsfondet Summa Equity opp 350 millioner kroner for 70 prosent av aksjene, ifølge Finansavisen.

I fjor hadde Holdbart et overskudd etter skatt på 15 millioner kroner.

50 prosent billigere

Både Johansen og Laeng jobbet tidligere i kioskbransjen, og førstnevnte var blant annet med på å starte opp Deli de Luca.

– Vi snakket med mange leverandører som måtte kaste varer fordi holdbarhetstiden var gått ut. Det nærmet seg best før-dato, sier Johansen.

Vi kjøper til lav pris, og selger det ut til lav pris. Thor Johansen, Holdbart

– Eller kanskje hadde noen bestilt 2.000 paller, men fikk ikke solgt mer enn 1.800 eller 1.900. Da sier ikke produsentene at kunden likevel må ta alle, de aksepterer en retur. Tre ganger i året, i februar, mai og september, skifter mange butikker ut sortimentet. Da kommer det inn nyheter, og noe må ut.

– Det kan dere overta?

– Vi kjøper til lav pris, og selger det ut til lav pris, sier Johansen.

Han forteller at de kan være alt fra 20 til 90 prosent billigere, i snitt ca. 50 prosent billigere på de 100 mest solgte varene.

Til sammen kjøper Holdbart inn fra 650 leverandører.

– Noen har vi kjøpt fra bare én gang, andre kjøper vi fra hver eneste uke, sier Johansen.

140.000 plater sjokolade

Det går mest i tørrvarer fra Holdbart-hyllene, men kundene finner også både øl, melk og frysevarer. Og sjokolade.

– Har du fått med deg at det nå testes ut mange nye smaker sjokolade? Da kommer det også ideer som ikke slår an. Vi har nettopp kjøpt 140.000 plater melkesjokolade med smak av bringebær og marshmallows, sier Johansen.

Lengst i vest: Stord er et av stedene der kundene kan få inntil 90 prosent rabatt på mat. Foto: Holdbart

– Og dere vil virkelig klare å selge alle de platene?

– Det høres mye ut, men vi har 17 butikker, vi skal klare å bli kvitt dem.

– Og platene blir ikke for gamle?

– De har dato i desember. Vi selger tre for 50 kroner. Det går fint, sier Johansen.

Holdbart kjøper også overskuddsbrødene til bakeriene.

– Eller en Pizza Grandiosa som de glemte å legge ananasen på.