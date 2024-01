Resultatsesongen i USA ble som normalt sparket i gang av de store bankene fredag, hvor man fikk kvartalstall fra blant andre Bank of America, JP Morgan og Citigroup.

På Oslo Børs er det fortsatt noen uker til resultatsesongen kommer skikkelig i gang. Ifølge sjefsstrateg Erik Bruce i Nordea er det ventet et bratt fall i inntjeningen for selskapene på Oslo Børs på omkring 40 prosent, sammenlignet med fjerde kvartal 2022.

Ifølge skyldes det rekordhøye inntjeninger i 2022. Han mener også at dette representerer bunnen hva gjelder inntjeningsfall på Oslo Børs.

«Det kraftige fallet i inntjeningen er i stor grad en konsekvens av rekordhøy inntjening i 2022. Fjerde kvartal er imidlertid ventet å representere bunnen hva gjelder fall i inntjeningen. Fallet avtar i første kvartal. I andre kvartal er igjen inntjeningsveksten positiv, ifølge anslagene», skriver han i en oppdatering fredag.

Kan kutte uten resesjon

Tidligere denne uken fikk vi inflasjonstall fra USA som var noe høyere enn hva analytikerne hadde ventet på forhånd.

«Dette er litt høyere enn markedet forventet, både for samlet og for kjerneinflasjon. Det reduserer sjansene for rentekutt allerede i mars. Jeg tror nå vi må vente til mai med første rentekutt i USA», sa sjefsøkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank til Finansavisen.

Bruce mener at de siste nøkkeltallene i sum ikke har endret oppfatningen om en myk landing i amerikansk økonomi, samt rentekutt til våren.

«Uten de store overraskelsene på nøkkeltallsfronten opprettholder rentemarkedet troen på at rentekutt fra den amerikanske sentralbanken kan komme allerede i mars. Helt konkret så prises sannsynligheten for rentekutt i mars på 70 prosent. For 2024 som helhet prises det i overkant av 1,5 prosentpoeng kutt i styringsrenten», sier han.