Børsens største selskap, Equinor, faller 1,4 prosent, mens Aker BP er ned 0,9 prosent.

Sikret 90 prosent

Protector Forsikring hadde brutto skrevne premier (GWP) på 2.060 millioner i fjerde kvartal, opp 62 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Forsikringsinntektene beløp seg til 2.670 millioner kroner. Aksjen stiger 6,8 prosent.

I slutten av november la Ferd og Tjaldur, gjennom sitt selskap Minerva, inn et bud på 3,50 kroner pr. aksje i Mintra. Nå har Minerva imidlertid gjennomført et blokkjøp med en kurs på 4,00 kroner pr. aksje som sikrer en eierandel på over 90 prosent. De vil nå ta selskapet av børs. Aksjen gikk rett opp 14,3 prosent til 4,00 kroner.

Kravet fra Aeternum og ACapital Cara HoldCo til Carasent om et ekstraordinært utbytte på 300 millioner kroner ble i dag stemt ned under en ekstraordinær generalforsamling. 31,35 prosent av aksjene til stede stemte for. 68,65 prosent aksjer stemte mot. Aksjen faller 7,3 prosent.

Flere meldinger

Argeo har nå en ordrereserve verdt rundt 550 millioner kroner i 2024, melder selskapet i en oppdatering mandag. Aksjen er opp 3,1 prosent.

Wallenius Wilhelmsen signerer ny treårskontrakt i Sør-Korea verdt om lag 3 milliarder kroner. Aksjen klatrer 1,5 prosent.

Nekkars datterselskap Syncrolift har nå fått arbeid på verft i Chile. Kontrakten har en verdi på 5 millioner dollar, tilsvarende 52,5 millioner kroner. Avtalen omfatter også en opsjon på en fase to utstyrsleveranse for skipsheis- og overføringssystemet, noe som har en verdi på cirka 24 millioner dollar. Nekkar-aksjen stiger 6,1 prosent til 10,12 kroner.

Pareto Securities starter dekning av Link Mobility Group med kjøpsanbefaling og kursmål på 25 kroner pr. aksje, skriver TDN. Aksjen styrkes 3,3 prosent til 18,28 kroner.

Lars Boilesen har vært styreleder i Napatech i nesten syv år. Nå blir han adm. direktør. Aksjen er opp 0,4 prosent.