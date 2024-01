Resultatfest på Wall Street

Flere av verdens største selskaper la tirsdag frem sine resultater for fjerde kvartal. Som vanlig overrasket de fleste positivt, men ved firetiden var S&P 500-indeksen likevel lite endret.

Mange enkeltaksjer fikk imidlertid kraftige kursløft. I telekomsektoren steg Verizon, USAs nest største mobiloperatør, med nesten 6 prosent. Inntjeningen var bare en hårsbredd over konsensusestimatet og lavere enn i samme periode året før, mens topplinjen kom inn langt bedre enn ventet.

Også General Electric tjente mindre enn i fjerde kvartal 2022, men bunnlinjen slo likevel forventningene med 14 prosent. Også inntektene imponerte. Det amerikanske konglomeratet har en lang historie med å «styre forventningene», noe som innebærer at det svært sjelden skuffer i resultatsesongen. Investorene hadde tatt høyde for dette, og tirsdag ettermiddag var GE-kursen ned med 1 prosent.

En tredje gigant, Procter & Gamble, fikk derimot en oppgang på mer enn 5 prosent. Produsenten av dagligvarer som Gillette barberhøvler og Tide vaskemiddel bommet så vidt på topplineestimatet, men leverte overraskende høye marginer og inntjening. Årsaken var prisøkninger, ettersom salgsvolumene sto på stedet hvil. Ledelsen ser uansett for seg en organisk salgsvekst på 4-5 prosent i år.

Også våpenprodusentene RTX Corporation, tidligere Raytheon, og Lockheed Martin publiserte nye regnskap. Førstnevnte steg med 8 prosent, som følge av at både topp- og bunnlinjen overrasket positivt. Kriging og opprustning bidro til at omsetningen bykset med 10 prosent, og RTX regner med at trenden vil fortsette i år. Krigsutstyr som missiler og militære droner står imidlertid for bare 40 prosent av ordreboken, mens resten stammer fra sivile kunder.

Lockheed Martins inntjening var omtrent uendret fra fjerde kvartal 2022, men likevel overraskende høy. En heller pessimistisk prognose for 2024 begrenset kursoppgangen. Selskapet, som både lager jagerfly og private jetfly, tror bunnlinjen vil krympe til et nivå betydelig under analytikernes snittestimat. Forklaringen er kostnadsinflasjon og utfordringer i forsyningskjeden.