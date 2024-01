Dow Jones faller etter gårsdagens toppnotering

Etter toppnoteringen blant flere av de store amerikanske indeksene i går, endte tirsdag med både grønne og røde tall på Wall Street. Slik gikk det med de ledende indeksene:

S&P 500 steg 0,29 prosent prosent til 4.864,59.

Teknologiindeksen Nasdaq steg 0,43 prosent prosent til 15.425,94.

Dow Jones falt 0,25 prosent til 37.905,45.

Til tross for Dow Jones fall, viser S&P 500 og Nasdaq en virkelig «boom», og strekker seg mot nye toppnoteringer.

Wells Fargo skriver at mye av den nye styrken i amerikanske aksjer er knyttet til markedets forventninger om en kombinasjon av aggressive rentekutt, en fortsatt sterk økonomi, lav inflasjon og gunstige finansielle- og kredittvilkår.

Volatilitetsindeksen - VIX - falt 3,94 prosent til 12.67.

Bevegelser

Facebook-eier Meta, Amazon, Apple, Netflix og Alphabet (morselskap til Google), også kjent som FAANG-aksjene, hadde en blandet dag på børsen tirsdag:

Facebook falt 0,09 prosent til 384.85.

Amazon steg 0,05 prosent til 156.06.

Apple falt 0,12 prosent til 194.99.

Netflix steg 4,0 prosent til 511.90.

Alphabet falt 0,12 prosent til 146.90.

Av øvrige aksjer som steg, finner vi Verizon Communications og Procter & Gamble som steg henholdsvis 6,7 og 4,14 prosent. Begge selskapene hadde positive tallslipp, som ble reflektert i kursene.

Verre gikk det for 3M som straffes hardt med et kursfall på over 11 prosent ved stengetid, selv om selve kvartalstallene innfridde. Det som skremmer investorene er 3M-ledelsens guiding for 2024. 3M forventer et justert resultat pr. aksje på 9,35-9,75 dollar for 2024, hvilket er lavere enn FactSet-konsensus på 9,90 dollar.

Olje

Et fat med nordsjøoljen Brent falt med 0,23 prosent og endte på 79.32 dollar fatet. WTI-oljen falt 0,31 prosent til 74.51 dollar fatet.

Krypto

Tirsdag var en svak dag for kryptoeiere. Ved stengetid på Wall Street handles Bitcoin ned 1,62 prosent til 39,204 dollar pr. coin. Ethereum falt hele 5,5 prosent og handles til 2,197.75 dollar pr. coin ved stengetid.