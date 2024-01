Tesla stuper på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent og står i 15.533,23 poeng mens Dow Jones stiger 0,3 prosent til 37.902,87 poeng. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.886,61 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,13 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,5 prosent til 13,07.

Tesla

Tesla-aksjen stuper 9,2 prosent etter at selskapet presenterte sine kvartalstall onsdag kveld. Elbilprodusenten greide ikke å innfri verken på omsetning og resultat i fjerde kvartal, samtidig som driftsmarginen endte på 8,2 prosent, ned fra 16 prosent i fjor, og litt høyere enn 7,6 prosent i forrige kvartal. Tesla sa i sin investorpresentasjon at bilvolumveksten i 2024 kan bli betydelig lavere enn fjorårets vekstrate ettersom selskapet jobber mot å lansere neste generasjons kjøretøy i Texas.

Makro

Amerikansk BNP steg 3,3 prosent på årsbasis i fjerde kvartal, viser foreløpige tall fra statistikkmyndighetene. Konsensus pekte ifølge Trading Economics mot 2 prosent vekst.

Samtidig har det blitt kjent at 214.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden som endte 20. januar, viser nye jobless claims-tall fra USAs arbeidsdepartement. På forhånd var det ventet å være 200.000 personer, ifølge Trading Economics.

Europa

Den europeiske sentralbanken (ESB) har torsdag bestemt å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Det er i tråd med forventningene til flertallet av analytikerne. Innskuddsrenten holdes på 4,0 prosent, og den marginale utlånsrenten blir stående på 4,75 prosent.