Lakseaksjer rasert på Oslo Børs – store verdier forduftet

Børsens største selskap, Equinor, steg 0,9 prosent til 298,85 kroner, mens Aker BP endte opp 2,3 prosent til 277,90 kroner. Den tredje største operatøren på norsk sokkel, Vår Energi , skriver ned verdier for 5,5 milliarder kroner knyttet til Balder-feltet. Aksjen klatret 1,3 prosent.

Største aksjonær med gigantisk blokksalg

Crayon er den tredje mest omsatte aksjen på Oslo Børs. Ifølge handelsdata fra Infront har det blitt gjort et stort blokksalg på 4 millioner aksjer til 85,00 kroner pr. aksje, tilsvarende 340 millioner kroner. Aksjen ble på det meste omsatt for over 93 kroner, men falt 5,2 prosent til 89,10 kroner. Selger er investeringsselskapet og største eier OEP ITS som selger 4,47 prosent av aksjene.

Aksjene ble solgt gjennom en prosess ledet av SpareBank 1 Markets.

Etter transaksjonen eier investeringsselskapet 3,4 millioner aksjer i Crayon, tilsvarende omtrent 3,8 prosent av aksjekapitalen og stemmerettighetene, kommer det frem i en børsmelding.

Samtalen er død

Torsdag morgen meldte Solstad Offshore at det ikke lenger var samtaler mellom Kjell Inge Røkkes Aker og Christen Sveaas’ Kistefos om en løsning for Solstad Offshore. Dette bekreftet også Aker. Solstad-aksjen endte ned 2,8 prosent til 36,50 kroner torsdag.

Aker Carbon Capture leverte en EBITDA på minus 43 millioner kroner i fjerde kvartal 2023, med en kontantposisjon på 1,1 milliarder kroner og en ordrebok på 2,6 milliarder kroner. Sparebank 1 Markets og Pareto Securities omtaler rapporten som noe positiv. Aksjen falt dog 2,6 prosent.

Oljemyggen Panoro øker guidingen for 2024. Aksjen steg 1,4 prosent til 27,08 kroner pr. aksje.

Stuper etter lånebrudd

Elektroimportøren sliter med et svakt marked, og advarer om lånebrudd. Selskapet er i dialog med DNB.

«Vi tror en negativ kursreaksjon på 10-20 prosent er berettiget, ettersom vi tror at risikoen for en ny emisjon har økt, hvis selskapet ikke vil klare å komme til enighet med banken», skriver meglerhuset.

Det fikk DNB rett: Aksjen krakket og stupte hele 34,5 prosent til 9,60 kroner.