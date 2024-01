Gjestekommentar: Knut A. Magnussen, seniorøkonom DNB Markets

Knut A. Magnussen, DNB Markets. Foto: Are Haram

Da valgkampen mellom Hillary Clinton og Donald Trump dro seg til høsten 2016, skrev vi i vår halvårsrapport: “Vi både tror og håper at demokratenes kandidat, Hillary Clinton, vil bli valgt. Republikanernes kandidat, Donald Trump, fremstår både som uegnet (en sneversynt, uopplyst bølle) og som uvalgbar, ettersom han aktivt støter store velgergrupper fra seg.”

Republikanernes sannsynlige presidentkandidat, Donald Trump. Andrew Harnik / AP / NTB

Nå vet vi bedre!

For det første, det er greit å håpe på at kandidater skal vinne, men det bør man ikke legge til grunn for sine valgprognoser. For det andre, Donald Trump var definitivt valgbar, noe han fortsatt er, om ikke rettsvesenet stikker kjepper i hjulene for ham. For det tredje, Donald Trump fremstår fortsatt som en bølle i manges øyne, og han er kanskje også en trussel mot demokratiet, men han kan definitivt likevel vinne valget 5. november.

Det virker ikke å være noen tvil om at Donald Trump vil vinne republikanernes nominasjonskamp. Til det ligger Ron DeSantis og Nikki Haley, de sterkeste konkurrentene, altfor langt bak på målingene. Det eneste som kan hindre Donald Trump er om Høyesterett gir sin støtte til eksklusjonen av ham i valgene i Colorado og Maine. Vi har svært liten tro på at det vil skje, siden det er et flertall konservative dommere i Høyesterett, hvorav tre ble utnevnt av Donald Trump.