Selskapet estimerer nå første 12-måneders omsetning og EBITDA til henholdsvis 39 millioner dollar og 28,8 millioner dollar, mot tidligere 29,4 millioner dollar og 20 millioner dollar.

Aksjen steg så mye som 22 prosent på nyheten, men endte opp bare 0,9 prosent til 1,15 kroner.

REC Silicon bekrefter forsinkelser ved prestisjeprosjektet i Moses Lake. Første levering vil skje tidlig i andre kvartal 2024, ifølge en børsmelding mandag morgen.

Tidligere indikerte selskapet at første levering ville være i første kvartal. Selskapet opprettholder at anlegget vil være i full drift innen utgangen av året. I en ny børsmelding melder selskapet at det ikke er funnet noe sikkerhetsbrudd ved prestisjeanlegget etter en tilsynsinspeksjon. Aksjen steg 5,4 prosent.

Aker Carbon Capture og CO280 Solutions har inngått en intensjonsavtale om samarbeid for å utvikle store CO2-fjerningsprosjekter (CDR) for tremasse- og papirindustrien i USA og Canada. Aksjen steg 8,4 prosent til 5,83 kroner.

I rødt

Riggaksjer eksponert mot jackup-markedet ble straffet hardt mandag.

Kursutviklingen skjer i kjølvannet av at ADES, en jackup-aktør fra Midtøsten, søndag meldte om å ha mottatt et intensjonsbrev for en 18 måneders jackup-kontrakt i Thailand verdt 94,4 millioner dollar, skriver TDN Direkt. Arctic Securities antar at det er premium jackup-riggen «Admarine 502» som er aktuell for arbeidet. Det er den første riggen som blir frigjort av Saudi Aramco etter at selskapet i januar pauset produksjonsmålet.

«Vi anslår at den rene dagraten, etter mobiliseringskostnader, ligger nærmere 105.000 dollar pr. dag, som vi anser for å være svakt, gitt at dagratene var på rundt 150.000-170.000 pr. dag sent i fjor. Det sagt, har ADES historisk sett bydd under markedet og prioritert utnyttelse over dagrater», skriver meglerhuset ifølge TDN.

Borr Drilling endte ned 6,6 prosent, mens Shelf Drilling falt 4,7 prosent.

Kitron falt 2,8 prosent etter at DNB Markets tar aksjen ut av sin ukesportefølje.

– Aksjen har ikke fungert siden vi tok den inn, sier DNB-strateg Paul Harper.



Analytiker Jonathan Kownator i Goldman Sachs kutter kursmålet på Entra fra 100 til 83 kroner, og gjentar salg. Det gir en nedside på over 25 prosent. Analytikerne som dekker aksjen har to kjøpsanbefalinger, fire holdanbefalinger og to salgsanbefalinger. Aksjen falt 2,5 prosent til 110,50 kroner.