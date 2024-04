Saken oppdateres gjennom børsdagen.

Mandag faller både hovedindeksen og oljeprisen tilbake fra toppnivåer.

Oslo Børs åpner i rødt mandag. Etter rundt to timers handel står hovedindeksen i 1.361,98, en nedgang på 1,04 prosent.

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg fredag 1,54 prosent til 1.376,17, som var ny sluttrekord med klar margin.

Oljefall

Natt til søndag skjøt Iran hundrevis av droner og raketter mot Israel. Konflikten i Midtøsten har blitt stadig mer spent. Angrepet fra Iran skjer etter at landets konsulat i Damaskus ble bombet 1. april.

En «hevn» fra Iran lå i kortene og var allerede priset inn i markedet, skrev Rystad Energy i en oppdatering søndag. Allerede fredag advarte USA om et mulig angrep de kommende dagene.

Rystad Energy beregner «fair value» av brent for april utelukkende basert på tilbud og etterspørsel til omtrent 84 dollar pr. fat. Det betyr at det nå er et risikopåslag på 10 prosent, grunnet den pågående konflikten, ifølge analysebyrået.

Nå venter markedet på Israels respons.

Nordsjøoljen brent er ned 0,2 prosent siden midnatt til 89,64 dollar pr. fat. Til sammenligning var den opp i 92 dollar fatet på det høyeste fredag.