USA-banker fortsetter å overraske

Vi er etter hvert blitt vant til at USAs store banker slår analytikernes konsensusestimat, delvis ved å styre meglerhusenes forventninger og bruke regnskapsmessige strategier. Mandag gjentok Goldman Sachs bragden, med overraskende høye topp- og bunnlinjetall for første kvartal. Inntektene fra corporate-oppdrag og verdipapirhandel var særlig imponerende, noe som også har vært tilfellet for rivalene JP Morgan Chase og Citigroup. Ved firetiden var Goldman-kursen opp med nesten 5 prosent.

I IT-sektoren var Salesforce ute med ferske kvartalstall. Igjen oversteg fasiten analytikernes inntekts- og inntjeningsestimater, og i tillegg ble guidingen for det inneværende kvartalet og året jekket opp. Et ankepunkt var kapitalutgiftene, som endte opp en god del høyere enn tidligere antatt. Også laber etterspørsel for Salesforces konsulent- og prosjekteringstjenester bidro til kursfallet på godt over 3 prosent.

Tesla-aksjen fikk enda mer juling, som følge av en rapport om at mer enn en tidel av de ansatte skal sparkes. I alt er det snakk om opptil 14.000 medarbeidere. Tanken er å gjøre organisasjonen mer effektiv, heller enn å redusere kapasiteten. Grepet kommer imidlertid kort tid etter at Tesla la frem skuffende volumtall for første kvartal. Antallet leverte biler var det laveste siden tredje kvartal 2022 og bidro til at Musk-selskapets børsverdi nå har krympet med en tredel siden nyttår.

For øvrig reagerte markedet svært lite på Irans storstilte hevnangrep på Israel sist helg. Israelsk prat om en voldsom gjengjeldelse skapte i en periode frykt for at konflikten i Midtøsten ville bli langt mer omfattende og ødeleggende. USA skal imidlertid ha bedt landet om å ikke å trappe opp krigen, og enn så lenge adlyder Netanyahu-regimet. Følgelig var «trygge havner» som gull og amerikanske statsobligasjoner betydelig ned mandag ettermiddag. I tillegg var både de fleste internasjonale børsindeksene og bitcoin i pluss, mens Brent råolje ble mer enn 1 prosent billigere.