Oslo Børs faller fra start

Saken oppdateres utover dagen.

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet tirsdag morgen med en nedgang på 0,6 prosent, etter en bred nedgang på børsene i Asia. Etter et par timers handel har fallet økt til 0,8 prosent.

Norsk Hydro steg 0,8 prosent mandag etter at nye sanksjoner presset aluminiumsprisen til nye nivåer. Tirsdag morgen faller imidlertid aksjen tilbake 2,2 prosent.

Hexagon Composites faller 0,4 prosent etter at selskapet meldte at konsernsjef Jon Erik Engeset går av etter 11 år i selskapet.

Huddlestock meldte i morgentimene at det har inngått en intensjonsavtale med fintech-startupen HILI for å utforske anvendelse av selskapets investeringsinfrastruktur. Aksjen stiger 1,8 prosent tirsdag morgen.

Magnora la frem tall før børsåpning, og faller 2,2 prosent. Magnora fikk en ebitda på minus 11,3 millioner kroner i første kvartal 2024, mot minus 12,6 millioner kroner samme periode året før.

Teco 2030 faller 2,1 prosent. Selskapet meldte tirsdag morgen at det har gjort en rettet emisjon mot Advait på 43 millioner kroner.

Usikkerhet i Midtøsten

Markedene blir påvirket av en usikkerhet om hvordan situasjonen i Midtøsten utvikler seg, der det i verste fall kan ende med storkrig mellom Iran og Israel, med sine støttespillere som blant annet USA.

Konflikten har blitt stadig mer spent, og i helgen skjøt Iran en rekke raketter mot Israel som svar på et angrep mot Irans konsultat i Damaskus 1. april.

Nå venter verden spent på Israels svar på rakettangrepet, der 99 prosent av rakettene skal ha blitt skutt ned. Analytiker Magne Østnor i DNB Markets tror imidlertid Irans angrep er en invitasjon til deeskalering av situasjonen.

Rolig reaksjon

Analytiker Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken skriver i en morgenrapport at markedene internasjonalt sett har reagert relativt rolig på helgens luftangrep.

«Markedsreaksjonene etter helgens luftangrep ble mindre enn det en skulle ha fryktet og oljeprisen var mer eller mindre uendret i går,» skriver analytikeren i rapporten.

Han skriver videre at de amerikanske aktivitetstallene indikerer at det kan ta lengre tid før den amerikanske sentralbanken Federal Reserve gjennomfører sitt første rentekutt, da detaljhandelstallene overrasket positivt. Markedet ser ifølge Hov nå mot sentralbanksjef Powells deltakelse i dagens diskusjon for signaler om tidspunktet for det første rentekuttet. Samtidig fortsetter boligprisene å stige i USA på grunn av utfordringer på tilbudssiden, mens boligbyggingen gradvis øker.

I Norge stiger rentene i tråd med internasjonale forventninger til styringsrenten. Markedet priser ifølge Hov inn totalt fire rentekutt de neste to årene, men det er usikkert når det første kuttet vil skje, avhengig av Federal Reserves handlinger.

Oljeprisen

Ved børsåpning omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 90,26 dollar. Juni-kontrakten ligger på 90,37 dollar. Børslokomotivet Equinor ligger relativt flatt med en oppgang på 0,05 prosent.