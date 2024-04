Finansforeningen UiO vant igjen

Det går virkelig opp og ned i aksjemarkedet. Etter en uke da samtlige av deltagerne i Skoleduellen var i pluss, klarte ikke en eneste av dem å levere positiv avkastning i forrige uke. I snitt ble tapet på 2,4 prosent, mens Hovedindeksen var ned med 3,0 prosent.

Finansforeningen UiO tok gullet, for andre gang på rad, med et tap på relativt beskjedne 1,2 prosent.

Norske Skog steg

Som nevnt i denne spalten for en uke siden inneholder UiO-porteføljen tolv aksjer, og den er klart vridd mot olje/gass og shipping. Denne gangen gikk det dårlig med gruppens oljerelaterte aksjer, som fikk kursfall på 2-3 prosent. Rederiene Dof Group, Hafnia, BW LPG og Wallenius Wilhelmsen trakk derimot opp den samlede avkastningen.

Den største vinneren var imidlertid Norske Skog, som fikk et kursløft på rundt 7 prosent.

Papirprodusenten publiserte sin kvartalsrapport fredag, og den viste et underskudd på 382 millioner kroner. Et pluss var at salget av avis- og magasinpapir igjen har begynt å øke, etter flere år med nedgang. Investorene var tilsynelatende godt fornøyd med tallene.

Favorittaksjene falt

Analytikerne havnet på en desidert sisteplass i forrige uke. Porteføljen med deres til enhver tid fem best likte aksjer stupte hele 5,2 prosent.

For Hafnia og Aker, som utelukkende får kjøpsanbefalinger fra meglerhusene, ble avkastningen henholdsvis pluss 1 og minus 4 prosent.

Seadrill og SpareBank 1 SR-Bank er noe mindre populære, og begge fikk kraftige kursfall i løpet av uken. Sistnevnte ble imidlertid handlet eks-utbytte fra 19. april, og justert for dette var avkastningen bare så vidt negativ. Vår Energi, den femte aksjen i porteføljen, får ti kjøpsanbefalinger og tre holdanbefalinger, og her ble tapet på 3 prosent.

UiA leder fortsatt

Tross den elendige utviklingen i forrige uke har analytikerporteføljen gitt best avkastning, siden denne runden av Skoleduellen startet i midten av september i fjor.

Av universitetslagene beholder Børsgruppen UiA ledelsen, med en samlet avkastning på 15,4 prosent, tett fulgt av UiS Studentkapital og Finansforeningen UiO.

Studentene kan generelt være fornøyd med avkastningen så langt, ettersom samtlige har gjort det langt bedre enn Hovedindeksen.