Utviklingen på Oslo Børs svinger mandag formiddag, etter en rød start på dagen.

Like etter kl. 10.30 står hovedindeksen i 1.343,36, opp 0,16 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Opptur

Ensurge Micropower har nå gjennomført sin første levering av mikrobatterier. Det sender aksjen opp 20,38 prosent til 1,48 kroner på høy omsetning.

Selskapet påpeker i meldingen at dette er den første i en serie av leveranser som skal skje i nær fremtid.

I forrige uke ble det kjent at Akastors datterselskap, HMH, vant frem med en voldgiftssak mot Jurong-verftet. De har nå regnet ut hva verftet skal betale dem i renter etter voldgiftsdommen, og mener at de totalt har utestående 1,9 milliarder kroner. Akastor-aksjen stiger 4,62 prosent til 13,60 kroner.

Seacrest Petroleo melder mandag at de nær firedoblet produksjonen i første kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Aksjen klatrer 2,40 prosent til 5,12 kroner.

Norske Skog stiger mandag ytterligere 3,05 prosent til 37,80 kroner, etter at aksjen endte opp 4,3 prosent fredag da selskapet la frem sine førstekvartalstall. En del av tallene skuffet, men salgsvolumet økte imidlertid.

ABG Sundal Collier jekker nå opp sitt kursmål på Norske Skog-aksjen til 40 kroner.

I rødt

Blant mest omsatte aksjene faller Kjell Inge Røkke-dominerte Aker Horizons 9,80 prosent til 2,90 kroner mandag morgen. Aksjen har hittil i år falt over 30 prosent.

Ellers er Frontline er ned 2,11 prosent til 251,00 kroner. Hafnia og Golden Ocean svekkes henholdsvis 1,73 prosent til 79,75 kroner og 1,96 prosent til 142,25 kroner.

Oljeprisen

Juni-kontrakten for Brent-oljen er mandag morgen ned 1,13 prosent til 86,30 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,33 prosent til 81,20 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 89,68 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Amerikanske Representantenes hus har nå vedtatt nye sanksjoner mot Irans oljesektor, noe som ventes å bli vedtatt av Senatet i løpet av noen dager.

– Det som er ganske overraskende, er at til tross for den økte risikoen og spenningen i Midtøsten, ser det ikke ut til at oljemarkedet er særlig bekymret. Markedet trenger å se om amerikanske sanksjoner påvirker iranske oljestrømmer før det reagerer, sier råvarestrateg i ING, Warren Patterson, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 0,87 prosent til 296,40 kroner, mens Aker BP svekkes 0,60 prosent til 281,60 kroner. Sistnevnte meldte mandag morgen at produksjonen ved Hanz-feltet i Nordsjøen nå har startet.