Christian Dahl (47) er ansatt som ny konsernsjef i Formue, opplyser formuesrådgivningsselskapet torsdag.

Dahl kommer fra stillingen som assisterende landssjef i Handelsbanken Norge. Han har jobbet i Handelsbanken siden 2004.

Han tar over for Alexander Heiberg fra 1. august. Heiberg har vært konstituert adm. direktør i Formue siden 1. februar, etter at Øystein Bø sluttet som toppsjef.

– Vi er svært fornøyde med ansettelsen av Christian Dahl. Han har lang erfaring med å bygge finansielle tjenester i Norden og har god kjennskap til vår bransje, sier Harald Troye, styreleder i Formue.

I en kommentar til jobbskiftet sier Dahl at han har «fulgt med på Formue fra sidelinjen i mange år». På sine 20 år i Handelsbanken har han blant annet ledet bankens norske og internasjonale kapitalforvaltning og kapitalmarkedsvirksomhet. Han har også jobbet som fondsforvalter og ledet Handelsbankens tilbud innen private banking og family office.