Oljefondet stemmer for ny bonus-ordning

Oljefondet annonserte lørdag at de støtter gjenutnevnelsen av Barclays administrerende direktør C.S. Venkatakrishnan og styreleder Nigel Higgins til den britiske bankens styre.

De vil også støtte Barclays foreslåtte endring i bonuspolitikken for såkalte "material risk takers" (MRT-er). Dersom endringen går gjennom vil Barclays og dets datterselskaper å gjenvinne full kontroll over bonuser som skal utbetales til MRT-er, etter at Storbritannia i fjor forkastet EU-regler som begrenset slike utbetalinger.

Adm. direktør i Oljefondet, Nikolai Tangen, har tidligere kritisert de økende lederlønningene i næringslivet.

Barclays skal avholde sin årlige generalforsamling for aksjonærene 9. mai.

NBIM hadde ved utgangen av 2023 en eierandel på 1,61 prosent i Barclays, verdsatt til 477 millioner dollar.