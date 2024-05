Reddit stiger markant mens New York-børsen åpner i rødt

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,6 prosent og står i 16.229,54 poeng mens Dow Jones faller 0,1 prosent til 38.839,06 poeng. S&P 500 faller 0,4 prosent til 5.168,72 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,49 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,9 prosent til 13,48.

Reddit

Reddit la frem sine kvartalstall etter børsens stengetid tirsdag, noe som belønnes med et kursløft på 7,9 prosent i onsdagens handel. Dette er selskapets første kvartalspresentasjon siden børsnoteringen i mars.

Omsetningen steg 48 prosent til 243 millioner dollar i første kvartal, samtidig som Reddit meldte om 82,7 millioner daglige aktive brukere i perioden.

Uber

Uber melder om et resultat etter skatt på minus 654 millioner dollar, eller 32 cent pr. aksje, i første kvartal. Dermed økte underskuddet fra 157 millioner dollar, eller 8 cent pr. aksje, i samme periode i fjor.

For inneværende kvartal guider selskapet 38,75-40,25 milliarder dollar i bruttobestillinger og 1,45-1,53 milliarder dollar i EBITDA. Her lå analytikerne inne med henholdsvis 40 og 1,49 milliarder dollar. Aksjen faller 7,3 prosent.

Makro

«Det neste virkelig viktige amerikanske nøkkeltallet kommer først onsdag neste uke. Da får vi nemlig konsumprisindeksen for april», skriver Handelsbanken i en oppdatering.