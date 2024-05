Begrenset operasjonell drift som følge av driftsstans og reparasjoner de siste ukene ved Freeport LNG i Texas, har presset amerikanske naturgasspriser lavere og forårsaket en økning i LNG-prisene til Europa.

Onsdag melder Reuters, som siterer LSEG-data, at full drift er gjenopptatt onsdag, med naturgassforbruk på 2,1 milliarder kubikkfot. Reuters melder at det er den høyeste mengden så langt i år.

«Magnificent 7»-aksjene

I år, som før, har markedene rettet øynene sine særlig mot de de såkalte «Magnificent 7»-aksjene, som er de aksjene i verden med størst markedsverdi. En markedsverdi som til sammen overgår den totale markedsverdien av alle selskap i Kina, Frankrike, Canada, Storbritannia og Japan, til sammen.

Av «Magnificent 7»-aksjene endte Alphabet (Google-eier) i dag opp 1,04 prosent, Apple opp 1,44 prosent, Nvidia opp 3,77 prosent, Amazon ned 0,6 prosent, Microsoft opp 1,82 prosent, Tesla ned 1,73 prosent og Meta opp 1,94 prosent.

«Meme»-aksjer ned

Etter å ha skutt opp henholdsvis 179 og 135 prosent denne uken, fikk de såkalte «meme»-aksjene Gamestop og AMC, juling onsdag.

Gamestop endte ned om lag 18 prosent onsdag. Oppgangen tidligere denne uken kom etter at etter at personen som tilbake i 2021 startet hele Gamestop-skvisen - en skvis som ga en enorm kursoppgang og børsfest for småsparerne - den beryktede «Roaring Kitty» (hvis virkelige navn er Keith Gill), ga sitt første livstegn på X på nesten tre år.

Fallet i AMC-aksjen, på sin side, kom etter at selskapet i dag kunngjorde en såkalt debt-for-equity swap.

Potensiell Boeing-rettsforfølgelse

Boeing-aksjen falt med 1,7 prosent onsdag etter at det amerikanske justisdepartementet sa at flyprodusenten brøt en avtale fra 2021 som beskyttet den mot strafferettslige tiltale i forbindelse med to dødelige 737 Max-ulykker. Boeing, som nå står ovenfor for en potensiell rettsforfølgelse, avviser påstandene.