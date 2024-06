Dette skjer i dag – onsdag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Alex Rosén rocker på børsen. Siden han startet som aksjeinvestor for fire år siden har han hatt en avkastning på 350 prosent. Samtidig har Oslo Børs fått 200.000 nye småsparere.

Børssjef Øivind Amundsen jubler over at skolekameraten Rosén og mange flere nordmenn kjøper aksjer. Han forklarer økningen med dårligere pensjonsordninger og at det er blitt mindre gunstig å investere i hytter og leiligheter.

Harald Moræus-Hanssens vinnerteft i shippingaksjer vil ingen ende ta . På bare en måned har investoren oppnådd supergevinst i MPC Container Ships.

I slutten av april kjøpte han 1,5 millioner aksjer til en gjennomsnittlig kurs på rundt 13 kroner. Nå handles aksjen til godt over 21 kroner. Gevinsten hans er på 65 prosent, eller nær 13 millioner kroner.

Norges dyreste parkeringsplass er til salgs . Newsec jobber for å selge Diakonhjemmets 18 mål store parkering på Frøen i Oslo, der prisen er på over én milliard kroner.

Salget gjøres med tanke på utvikling til boligformål, og en kilde sier til Finansavisen at «hele byen av boligutviklere sitter og regner på denne eiendommen nå».

På lederplass skriver Trygve Hegnar om den mulige streiken blant pilotene i Norwegian. De får støtte av Frode Steen, professor ved NHH, som sier til VG at «pilotene vil selvfølgelig ha en del av kaka».

Kaka til professor Steen er ikke sjenerende stor, og Norwegian kan ikke øse ut til pilotene, mens stuere og rengjøringspersonell blir avspist med årets ramme på 5,2 prosent. Ikke glem ramma, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Finanskalender:



Resultat pr. 1. kv.:

Andfjord Salmon Group: Kl. 07.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast

BerGenBio: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Dolphin Drilling: Kl. 07.30, audiocast kl. 15.00

Bewi Invest, Interoil Exploration and Prod., Jordanes, Northern Ocean, SoftOx Solutions

Makro:

Japan: Forbrukertillit mai, kl. 07.00