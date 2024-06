Handelen på New York-børsen åpnet i rødt og sentimentet holdt seg der hele handelsdagen.

Slik gikk det for de toneangivende indeksene torsdag:

Den brede samleindeksen S&P 500 endte ned 0,60 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones gikk ned 0,86 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq falt rett over 1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt til 4,55 prosent, mens den såkalte «fryktindeksen» VIX steg 0,42 prosent til 14,31.

Olje

Et fat nordsjøolje handles for dagen til 81,91 dollar, ned nærmere 1,70 prosent fra onsdag. Ett fat WTI-olje handles torsdag ned 1,68 prosent til 77,90 dollar.

Salesforce fikk juling

Salesforce stupte over 20 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon onsdag kveld. Selv om inntektene i første kvartal økte med 11 prosent til 9,13 milliarder dollar sammenlignet med fjoråret, var det første gang siden 2006 at Salesforce ikke innfridde analytikernes forventninger, ifølge CNBC.

Aksjefallet på 20 prosent gjør torsdagens handelsdag til den verste for selskapet siden 2004, da aksjen falt over 27 prosent få dager etter at selskapet gikk på børs.

Ledelsen i Salesforce hevet sin inntektsguiding for regnskapsåret 2025 til intervallet 37,7-38 milliarder dollar, som er under analytikernes forventninger på 38,08 milliarder dollar.