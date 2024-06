Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Oljeprisen er ned med nesten 1,5 dollar pr. fat siden stengetid på Oslo Børs torsdag. Nedgangen skjer etter en overraskende økning i bensinlagrene i USA. Samtidig har Federal Reserve-topp sådd tvil om rentekutt, ifølge Reuters.

Nordsjøoljen brent (spot) faller 0,2 prosent til 81,69 dollar pr. fat i morgentimene. Den amerikanske WTI-oljen er ned 0,1 prosent til 77,63 dollar fatet. Til sammenligning stod brent-oljen i 83,08 dollar pr. fat ved børsslutt torsdag.

Råoljelagrene i USA falt med 4,2 millioner fat i ukesperioden til og med 24. mai, viser tall fra amerikanske energimyndigheter (EIA) torsdag.

Imidlertid steg bensinlagrene i forrige uke 2,0 millioner fat, mot et ventet trekk på 0,4 millioner fat.

Lorie Logan, sjef for Dallas Federal Reserve Bank, er fortsatt bekymret for inflasjonen i landet, og mener det «er for tidlig å tenke på rentekutt».

Asia

Toneangivende Asia-børser stiger på en makrotung fredag. Investorene ser særlig frem mot inflasjonstall fra USA.

I fastlands-Kina stiger large cap-indeksen likevel 0,2 prosent, mens Shanghai Composite-indeksen er opp 0,3 prosent. Hang Seng i Hongkong legger på seg 0,9 prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,9 prosent til 38.384,56, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 1,4 prosent til 2.765,51.

Ellers i regionen avanserer Kospi-indeksen i Sør-Korea 0,4 prosent, og det samme gjør Sydney-børsen.

Investorer verden over ser fremover mot fredagens makrotall fra USA, der den såkalte kjerne-PCE, Federal Reserves foretrukne inflasjonsmål, vil bli sluppet.

Wall Street

Wall Street endte bredt ned for alle de ledende indeksene i ukens nest siste handelsdag. Den brede samleindeksen S&P 500 endte ned 0,60 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones gikk ned 0,86 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq falt rett over 1 prosent.

Salesforce stupte over 20 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon onsdag kveld. Selv om inntektene i første kvartal økte med 11 prosent til 9,13 milliarder dollar sammenlignet med fjoråret, var det første gang siden 2006 at Salesforce ikke innfridde analytikernes forventninger, ifølge CNBC.

Sko-giganten Foot-Locker gikk andre veien, som opplevde et hopp i aksjekursen på nær 15 prosent torsdag.

Oslo Børs

Hovedindeksen endte torsdag på 1.428,10, etter en oppgang på 0,3 prosent.

Scatec spratt opp over 10 prosent til 86,50 kroner på meldingen om at en av selskapets nærmeste konkurrenter, Brookfield, vil kjøpe over halvparten av aksjene i fornybar energi-produsenten Neoen.

Ellers på den positive siden steg BW LPG nesten 11 prosent til 210,40 kroner på sin kvartalsrapport. Rederiet nådde ikke helt opp til rekordresultatet fra fjerde kvartal i fjor, men tjener fremdeles rått med penger. Et annet gassrederi, Avance Gas, trakk opp 2 prosent.

Finanskalenderen

Resultat pr. 1. kv.:

Inin Group: Kl. 08.00, webcast kl. 08.30

Jinhui Shipping and Transportation: Kl. 09.00, Zoom kl. 10.00

Aega, Hurtigruten Group, Integrated Wind Solutions, M Vest Energy, TWMA Finance, Waste Plastic Upcycling

Resultat pr. 4. kv.:

Refuels: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Årsrapport:

Akobo Minerals, Alternus Energy Group, Astrocast, Awilco Drilling, Black Sea Property, CodeLab Capital, Knox Energy Solutions, Recreate, SoftOx Solutions, TECO 2030

Presentasjon:

Havila Kystruten: 1. kv., webcast kl. 10.00