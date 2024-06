Hovedindeksen på Oslo Børs endte ukens siste handelsdag med en oppgang på 0,87 prosent til 1.440,53 poeng, en ny all-time high for sluttnoteringen. Den forrige rekorden var på mandag, da børsen endte på 1.434,20 poeng.

Det ble også satt en ny rekord intradag, med 1.442,59 poeng.

Dagens bevegelser

Tørrbulkselskapet Jinhui Shipping steg 12,1 prosent på børsen etter å ha lagt frem sin kvartalsrapport, der det blir meldt om en kraftig rateoppgang og en nær dobling av omsetningen.

Vow meldte på ettermiddagen om en kontrakt verdt 323 millioner kroner for leveranse av komplette avløps- og avfallshåndteringssystemer for opptil to skip i 2025 og 2026. Aksjen endte dagen opp 10 prosent.

Hydrogenaksjen Nel hentet seg inn etter at aksjen torsdag falt 10,8 prosent. Ved stengetid på børsen endte aksjen opp 13,9 prosent. Nels fueling-divisjon Cavendish Hydrogen har i dag søkt om notering på Oslo Børs.

Frontline steg 1,4 prosent til 300,80 kroner. DNB Markets har oppjustert sitt kursmål for aksjen fra 278 til 346 kroner, mens Fearnley Securities følger like bak på 340 kroner, etter å ha jekket opp fra 310 kroner. Videre høyner Pareto fra 308 til 332 kroner, mens Carnegie gjør en mindre oppjustering til 330 kroner.

EAM Solar ble en av dagens børstapere, der aksjen falt 13,64 prosent. Viktor E. Jakobsen, styreleder i EAM Solar, har de siste dagene solgt aksjer for millionbeløp via selskapet Energia. Det siste aksjesalget skjedde etter børsslutt torsdag, samtidig som selskapet meldte at den kommende rettssaken i Milano har blitt utsatt fra 13. juni til 4. juli.

Lakseselskapet Måsøval endte dagen opp 2,6 prosent på børsen til 32,10 kroner etter at styremedlem og primærinnsider Roger Granheim har kjøpt nærmere 3,3 millioner aksjer til kurs 30 kroner gjennom Frøy Kapital. Sammen med morselskapet Gåsø Næringsutvikling eier Frøy Kapital 7,67 prosent av Måsøval.

Wallenius Wilhelmsen steg 2,1 prosent til 111,70 kroner etter at Arctic Securities har oppjustert kursmålet fra 155 til 172 kroner og gjentatt kjøpsanbefalingen.

MPC Container Ships fortsetter oppgangen med nye 2,5 prosent til 22,51 kroner etter at Clarksons Securities har høynet kursmålet fra 25 kroner fra 15 kroner, og gjentatt sin holdanbefaling.

Investor Harald Moræus Hansen kjøpte seg tidligere denne uken ytterligere opp etter i containerrederiet etter å ha oppnådd monsteravkastning på rekordtid. Dermed trosser han analytikerne, der ingen av de fem som dekker aksjen anbefaler kjøp. DNB Markets er foreløpig eneste med selg, resten opererer med en hold-anbefaling.

Blommenholm Industrier har ifølge en børsmelding fredag ettermiddag kjøpt 1,9 millioner aksjer i Polaris Media for 75 kroner pr. aksje, som tilsvarer et kjøp på 142,5 millioner kroner. Aksjen endte opp 6,1 prosent til 78,50 kroner, dog på lavt volum.

Oljeprisen

Ved lunsjtider omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) til 81,87 dollar, ned ned 0,02 prosent.

Den amerikanske lettoljen WTI omsettes for 77,68 dollar, opp 0,1 prosent.

Juli-kontrakten for Brent-oljen ligger på 82,02 dollar.