Norsk PMI faller

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) falt til 52,3 i mai, viser tall fra NIMA og DNB.

Det er en nedgang på 0,3 poeng fra måneden før.

Ifølge seniorøkonom i DNB, Kyrre Aamdal, indikerer tallene en bedring i aktiviteten fra april, ettersom indeksen fortsatt er godt over 50.

«Indeksene for ordreinngang, produksjon og sysselsetting steg samlet med 0,5 poeng til 52,8», skriver han, og trekker også frem at en markant økning i delindeksen for lager av innkjøpte varer, som steg hele 5,8 poeng til 49,4 dempet oppgangen i hovedindeksen.

«Et høyt tall for denne indeksen, er normalt assosiert med lav aktivitet, men i akkurat denne undersøkelsen nevner flere innkjøpere høy etterspørsel som årsaken til den økte lagerbeholdningen», påpeker han.

Totalt 61 selskaper svarte på undersøkelsen for mai, og ifølge Aamdal er det liten sannsynlighet for at Norges Bank vil bli påvirket av tallene denne måneden.