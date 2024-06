Dette skjer i dag – tirsdag

Dette er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen tirsdag:

Morten Klein, Kristian Lundkvist og Ketil Skorstads kryptoselskap Arcario har gått fra slakt til kjempevekst.

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, mente Arcario var verdiløst i 2021. I første kvartal i år økte selskapet omsetningen med nesten 300 prosent, og det tjente penger for første gang. Nå prises Arcario til 269 millioner svenske kroner på Stockholm-børsen.

Storebrand sitter trolig allerede igjen med en stor gevinst etter å ha kjøpt sitt eget hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo.

Det anslås at Storebrand betalte mellom 1,7 og 1,75 milliarder kroner for eiendommen, mens Carnegie estimerer at den kan være verdt mellom 2 og 3,1 milliarder.

Den medlemsbaserte eliteklubben The Conduit har tatt mål av seg å bidra til løsninger på de virkelig store utfordringene i verden, med samspill, samhandling og samdialog . Etter noen få måneder måtte de få finansiell førstehjelp.

Et lån på 51 millioner kroner fra majoritetseieren i London er konvertert til egenkapital. Samtidig er den andre store eieren, Selvaag-arving Tharald Nustad, kraftig vannet ut.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om bøndene. En tredjedel av gårdene har negativ bunnlinje, og på fryselagrene ligger mange tusen tonn storfe- og svinekjøtt.

Bøndene har derfor – ganske vellykket, må vi si – dreid hele debatten om bøndenes inntekter til selvforsyning og beredskap. Melk og kjøtt har vi nok av, men hvem vil ikke styrke beredskapen i disse dager, skriver Hegnar.

