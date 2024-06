BankAxept på vikende front

For første gang sank antall transaksjoner betalt med BankAxept-kort i 2023, viser Norges Banks rapport om kunderettet betaling. BankAxept står nå for 53 prosent av transaksjonene med norske kort, ned fra 57 prosent året før.

Vinneren er kort utstedt av internasjonale kortselskaper. Disse transaksjonene økte med 13 prosent i fjor. Det er imidlertid først og fremst netthandel som forklarer denne veksten. Ved netthandel står internasjonale kort nå for 47 prosent.

Ved betaling i butikk (mot fysisk terminal) dominerer de norske BankAxept-kortene fortsatt med 85 prosent markedsandel.

Målt mot den samlede verdien av alle transaksjoner, er BankAxept nå, for første gang, under 50 prosent markedsandel (48 prosent).

Betaling i Norge

2022 2023 Antall BankAxept-transaksjoner (mill.) 1647 1612 Antall transaksjoner med kort fra internasjonale kortselskaper (mill.) 907 1032 Transaksjoner, BankAxept (mrd. kr.) 590 579 Transaksjoner, internasjonale kort, debet (mrd. kr.) 323 377 Transaksjoner, internasjonale kort, kreditt (mrd. kr.) 202 229 Transaksjoner, kontaktløst (mrd. kr.) 31 49 Kilde: Norges Bank



Kamp om mobilkundene

I år har konflikten mellom norskeide BankAxept og Visa tilspisset seg. Visa varslet i vår en omlegging slik at innehavere av kombinerte kort (med BankAxept og for eksempel Visa i samme kort) skulle kunne overstyre butikkenes ønske om betalingsløsning. For butikkene, som dekker transaksjonskostnadene, er BankAxept langt billigere, og de har derfor som regel BankAxept som default løsning i sine butikker. BankAxept annonserte nylig sitt samarbeid med Apple Pay, og fryktet at Visas nye krav ville kvele denne satsingen.

Norges Bank-rapporten viser til denne striden, og til at bruk av mobiltelefon-løsninger ved betaling i butikk øker klart.

«Kortholderen skal i terminalen ha adgang til å overstyre valget til betalingsmottakeren», skriver Norges Bank. I sin pressemelding sier visesentralbanksjef Pål Longva:

– Det er viktig at BankAxept blir tilgjengelig for mobilbetalinger. Det vil gjøre systemet mer kostnadseffektivt.

Indikasjoner tilsier at rundt 20 prosent av betalinger ved fysiske utsalgssteder nå skjer med mobil-løsninger.