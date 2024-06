Joachim Høegh-Krohn, tidligere sjef for Argentum og omtalt som «statens best betalte mann», raser mot regjeringen og den nye endringen i den såkalte exit-skatten.

Han mener regjeringen svikter gang på gang når det gjelder å forstå dynamikken som skatter skaper, og resultatet omtaler han som noe av den verste næringspolitikken vi har hatt i manns minne. Nå vurderer han selv å flytte ut av landet.

Ventura Offshore, riggsatsingen til Christen Sveaas og Arne Fredly, fikk en flying start på første børsdag og gjorde aksjonærene betydelig rikere.

Sveaas, som er selskapets største aksjonær, ble 120 millioner kroner rikere. Fredly, som er tredje største eier, så sine aksjer bli 80 millioner kroner mer verdt.

Svein Støle, som skatteflyktet til Sveits høsten 2018, skal ha kjøpt luksusvilla i Norge nå som han har bodd ute lenge nok til at verdiene hans i Pareto er skattefrie.

Han skal ha slått tidligere Pareto-venn Ole Henrik Bjørge i en ellevill budkamp, uten at de to visste om hverandre i budrunden. Prisen for villaen på Gimle ble 75 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om finansminister Trygve Slagsvold Vedum. Han har vært i Stockholm i et møte med nordiske finansministre, og det er en lykkelig mann som kan rapportere at vi slår svenskene ned i støvlene.

Vi skjønner ikke hvordan det skal gå galt i Norge i 2024. Trygve Slagsvolds løfter om en bedre økonomi for alle i år, tror vi han vil levere, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 1. kv.:

MatvareExpressen, Norcod

Makro:

Australia: Handelsbalanse april, kl. 03.30

Sveits: Arbeidsledighet mai, kl. 07.45

Finland: Handelsbalanse april, kl. 08.00

Tyskland: Industriordrer april, kl. 08.00