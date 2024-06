Oljefondet stemmer nei til Musks lønnspakke

Oljefondet skal stemme nei til Elon Musks lønnspakke på selskapets generalforsamling neste torsdag 13. juni.

Direktør for eierskap og etterlevelse, Carine Smith Ihenacho, i oljefondet begrunner avslutningen om å stemme nei i en spalte i E24 på lørdag.

– Vi mener at lønnspakken er uforholdsmessig høy, med for stor utvanning av aksjonærene, og den har feil struktur i forhold til hva som er mål for utbetaling, skriver hun, og fortsetter:



«Vi har hatt god dialog med Tesla, inkludert styreleder, både på dette og andre saker», fortsetter hun, og understreker at dialogen vil fortsette uansett utfall på generalforsamlingen.

Oljefondet eier nær ett prosent av selskapet.

Kjent ugyldig i januar

I 2018 vedtok Tesla-styret en kompensasjonspakke som ville ha gitt toppsjef og gründer Elon Musk opptil 55,8 milliarder dollar hvis alle definerte prestasjonsmål ble oppnådd.

I januar i år ble derimot pakken kjent ugyldig av en domstol i Delaware som ikke så behovet for en slik kompensasjonspakke for å beholde Musk og oppnå Teslas mål.

Kompensasjonspakken på nær 600 milliarder kroner lå an til å bli den største noensinne tildelt en sjef i et børsnotert selskap.

I følge dommen var den «250 ganger større enn mediangodtgjørelsen i jevnbyrdige selskaper på samme tid, og over 33 ganger større enn den nærmeste sammenligningen – Musks tidligere kompensasjonspakke.»