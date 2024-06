Nye makrotall sender New York-børsen til værs

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,9 prosent og står i 17.501,83 poeng mens Dow Jones stiger 0,9 prosent til 39.080,87 poeng. S&P 500 stiger 0,8 prosent til 5.420,25 poeng.

Oppdatert klokken 18:45: Nasdaq stiger 1,7 prosent, S&P 500 er opp 1,1 prosent mens Dow Jones stiger 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten faller til 4,25 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,4 prosent til 12,41.

Makro

Inflasjonen i USA var uendret på månedsbasis og 3,3 prosent på årsbasis i mai, viser tall fra U.S. Bureau of Labor Statistics onsdag. Et fall i gassprisene ble i løpet av måneden motvirket av høyere bokostnader. Konsensus pekte ifølge Trading Economics mot 0,1 prosent på månedsbasis og 3,4 prosent på årsbasis, etter tall på henholdsvis 0,3 og 3,4 prosent i april.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat/energi, var 0,2 prosent på månedsbasis og 3,4 prosent på årsbasis i mai. På forhånd var det ventet en kjerneinflasjon på 0,3 prosent på månedsbasis og 3,5 prosent på årsbasis.

Fed

Onsdag kveld er det ventet at den amerikanske sentralbanken vil holde styringsrenten uendret.

«Hvorvidt tonen i kommunikasjonen er haukete, nøytral eller dueaktig, kan imidlertid påvirke finansmarkedene i etterkant av dagens møte. Tonen vil gi indikasjoner på sentralbankens fremtidige renteplaner, som kan skape enten optimisme eller bekymring i markedet», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.