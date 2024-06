Onsdag bekreftet EU-kommisjonen at det vil ilegge tollavgift på import av kinesiske elbiler, der avgiften vil være på opptil 38 prosent.

Nå håper Kina at EU vil revurdere de nye tollene og advarer om å gå videre i «feil retning», skriver Reuters som refererer til det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Videre vil Beijing iverksette tiltak for å ivareta sine interesser etter de nylig innførte avgiftene.

– I lys av deres økonomiske struktur og rene størrelse, er Kina og EU best tjent med å samarbeide om store økonomiske og handelspolitiske spørsmål, skriver Xinhua i en kommentar.

– Det ville være mer kostnadseffektivt for EU å dra nytte av Kinas fordeler for å utvikle sin egen elbilindustri.



Ikke aktuelt for Norge

EU-tiltaket kommer mindre enn en måned etter at Washington avslørte planer om å firedoble tollsatsene for kinesiske elbiler til 100 prosent.

I meldingen fra EU-kommisjonen slås det fast at verdikjeden for elbiler i Kina drar nytte av urettferdig subsidiering, noe som utgjør en trussel mot europeiske elbilprodusenter. I Norge tar imidlertid finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) det hele med knusende ro.

– Innføring av toll på kinesiske biler er hverken aktuelt eller ønskelig for denne regjeringen, skrev Vedum i en sms til DN, via sin statssekretær Lars Vangen.

Priset inn

Analytikerne i Clarksons påpeker i en oppdatering til sine kunder at undersøkelser fra anerkjente Kiel Institute tilsier at en 20 prosent økning i tollene kan resultere i 25 prosent reduksjon i import, tilsvarende rundt 125.000 færre biler.

Aksjene i bilfraktrederiene Höegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen falt henholdsvis 1,1 og 2,1 prosent onsdag.

Analytiker Erik Hovi i Nordea kommenterer at tollsatsene ikke er langt utenfor forventning, og at de individuelle satsene for blant andre BYD var relativt konservative.

– Med andre ord er EU mer forsiktige i fremgangen enn USA. Jeg vil si at dette i stor grad er priset inn, og etter det innledende fallet i går på fredsforhandlingene med Hamas, så tror jeg markedet har hentet inn litt på at kapasitetseffekten bilskipsoperatørene får tilbake ved at Rødehavet skulle åpne igjen er en større positiv effekt enn den negative man vil se på ratene, sa han til Finansavisen.