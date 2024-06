De toneangivende indeksene på Wall Street åpner med nedgang.

Klokken 18.30 norsk tid ser indeksene slik ut:

Den brede S&P 500-indeksene er ned 0,3 prosent.

Industritunge Dow Jones faller 0,3 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq Composite faller 0,2 prosent.

Dagens bevegelser

Adobe hopper 14,7 prosent etter å ha lagt frem sterkere tall enn ventet, og samtidig hevet guidingen for helåret.

GameStop-aksjen faller 4,4 prosent fredag, etter at den kursdrivende bjellesauen Keith Gill, også kjent som Roaring Kitty og DeepFuckingValue, la frem informasjon som tyder på at han har økt beholdningen til over 9 millioner aksjer - opp fra tilsynelatende 5 millioner da han satte i gang det seneste rallyet 2. juni. Ved åpning henter aksjen seg inn, og stiger 0,3 prosent.

Forhandleren RH la også frem tall, men bommet på analytikernes forventninger. Aksjen faller 17,9 prosent.

Amerikanske luftfartsmyndigheter har startet en etterforskning av Boeing etter at falsk eller dårlig titan skal ha kommet inn i produksjonen av enkelte fly. Boeing faller 1,5 prosent.

Makro

En time før børsåpning ble det også lagt frem ferske tall for importprisene i USA, der importprisindeksen var ned 0,4 prosent i mai mot måneden før.

På forhånd var importprisene ventet å stige 0,1 prosent, ifølge Trading Economics.