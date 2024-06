Den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs oppjusterer sitt mål for S&P 500 fra 5.200 til 5.600, og sier 6.300 er mulig, melder MarketWatch. Dette er tredje gangen de øker målet for indeksen, da de tidligere oppjusterte målet i både februar og desember 2023.

Banken trekker frem sterk vekst hos de største teknologiselskapene, herunder Microsoft, Nvidia, Google, Amazon og Meta Platforms, som i snitt er opp 45 prosent i år. Selskapene, som totalt utgjør omtrent 25 prosent av indeksens markedsverdi, har følgelig stor påvirkning på indeksen som helhet.

S&P 500 stengte fredagens handel på 5.432. Oppjusteringen indikerer dermed en ytterligere oppgang på 3,1 prosent.

Presidentvalg i fokus

Høstens presidentvalg i USA blir trukket frem som den største risikoen for videre oppjustering av indeksen. Goldman Sachs poengterer at indeksen historisk sett har falt under valgkampen, men har hatt en tendens til å hente seg inn igjen til enda høyere nivåer etter valget.