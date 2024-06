Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet sterkt tirsdag med én prosents oppgang, men roet seg noe etter en times handel og ligger ved lunsj opp 0,2 prosent til 1.395,81 poeng.

Dagens bevegelser

Hermana Holding har første noteringsdag tirsdag, og etter noen timers handel ligger aksjen ned 25 prosent.

Selskapet er eid av Magnora, som driver med utvikling av fornybar energi. Magnora-aksjen er ned 1,5 prosent til 29,05 kroner ved lunsjtid.

En annen nykommer, Nel-spinoffen Cavendish, har hatt en begredelig utvikling etter børsnoteringen onsdag i forrige uke. Denne uken har utviklingen imidlertid snudd, og aksjen steg mandag 6,3 prosent. Tirsdag stiger Cavendish videre, og ved lunsjtid ligger aksjen opp 40 prosent til 20,82 kroner.

Tungvekteren Schibsted melder tirsdag morgen at de vil kutte 250 stillinger. Planen er å optimalisere kostnadene og forbedre effektiviteten som en del av prosessen med å endre selskapet til et mer fokusert markedsplasselskap. Ved lunsj ligger Schibsteds A-aksjer opp 4,0 prosent til 299,20 kroner.

Flyselskapet Norse meldte på formiddagen at det har sikret en det italienske flyselskapet Neos for den kommende vintersesongen. Aksjen ligger ved lunsj ned 0,3 prosent til 9,82 kroner.

Oljeprisen

Et fat nordsjøolje (Brent spot) omsettes tirsdag ettermiddag for om lag 84,03 dollar, ned 0,4 prosent. Kontrakten med leveranse i august omsettes for 83,94 dollar, ned 0,4 prosent.

August-kontrakten for den amerikanske lettoljen WTI omsettes for 80,04 dollar, ned 0,4 prosent.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 83,24 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Ved lunsjtider ligger børslokomotivet Equinor ned 0,3 prosent, Aker BP opp 0,4 prosent og Vår Energi stiger 0,5 prosent.