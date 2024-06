Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Den styrtrike franske forretningsmannen og racerbilsjåføren François Perrodo satser milliarder på Tor Olav Trøims gasselskap Golar LNG.

Perrodo har investert 2,7 milliarder kroner for en eierandel på 10 prosent, gjennom det familieeide olje- og gasselskapet Perenco. Det skjer etter at Trøim tidligere i år signaliserte at han var skråsikker på et kjempeår for Golar LNG.

Investor Aasulv Tveitereid kaster kortene i favorittaksjen TGS. Han har pøst ut aksjer i år, og nå har han bare 900.000 igjen i seismikkselskapet.

TGS er aksjen han skrev skoleoppgave om og som han senere tjente mye penger på sent på 1990-tallet. Vinteren 2022 satset han 100 millioner kroner på aksjen, og etter kjøpene steg TGS-aksjen til 200 kroner. Da hadde Tveitereid aksjer for 400 millioner kroner.

Ansatte i Schibsted selger mindre enn konkurrentene og er dyre i drift. Nå blir det drastiske grep fra den nye konsernsjefen, Christian Printzell Halvorsen.

Tirsdag holdt han allmøte der budskapet var at arbeidsstyrken skal reduseres med 250 stillinger. Markus Heiberg, analytiker i SEB, anslår at dette vil redusere kostnadene med 300 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om revidert nasjonalbudsjett, der SV selvfølgelig sørget for at det ble enighet med regjeringen. Et lite besøk i godtebutikken og alt er klart.

Finnes det et land i verden som har en så enkel budsjettprosess? I de fleste land vil prosessene være preget av hvor mye man kan låne. Det ville vært en vits. Våre politikere er heldige, skriver Hegnar.

