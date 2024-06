Dropper reparasjonsemisjon

Fintech-selskapet Huddlestock dropper reperasjonsemisjon grunnet kursfall, fremgår det i en børsmelding torsdag morgen.

I mai så hentet selskapet 12,5 millioner kroner ved å utstedte et konvertibelt lån med en årlig rente på 10 prosent.

I ettertid har kursen til selskapet falt og de mener derfor at en reparasjonsemisjon vil ha et svært begrenset potensial for de kvalifiserte aksjonærene. Den potensielle økonomiske verdien vil sannsynligvis være lavere enn de forventede utgiftene, melder selskapet. Basert på dette har de valgt å kansellere emisjonen.