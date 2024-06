Det børsnoterte kraftselskapet Arendals Fossekompani skal bygge et nytt produksjonsanlegg for elektronikkprodusenten Kitron, ifølge en børsmelding torsdag morgen.

Det nye anlegget skal være på ca. 7.500 kvadratmeter og vil ligge på Longum, nær E18 nord for Arendal. Prosjektet starter høsten 2024, og forventes ferdigstilt i løpet av våren 2026. Veidekke er valgt som toatalentrepenør.

—Vi er glade for å utvikle prosjektet for Kitron på en viktig lokasjon for produksjon og industri, sier eiendomssjef for AFK Eiendom, Tom Krusche Pedersen.

Høy vekst

—Det er vekst og høy aktivitet hos Kitron i Arendal, og vi tror aktiviteten vil øke ytterligere i årene som kommer. Vi vokser rett og slett ut av dagens lokaler, sier adm. direktør i Kitron Norge, Heine Østby.