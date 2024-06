Blandet på Wall Street - Nvidia falt over 3,5 prosent

Torsdag endte blandet for de ledende indeksene på New York-børsen.

Industritunge Dow Jones steg 0,74 prosent til 39.134,96 poeng. Brede S&P 500 endte ned 0,25 prosent til 5.473,22 poeng, etter å ha steget til rekord i åpningsminuttene.

Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,79 prosent til 17.721,59 poeng.

Onsdag var Wall Street stengt grunnet Juneteenth National Independence Day. Dagen før endte de ledende indeksene i grønt. Mye av lasset ble da dratt av Nvidia som ble verdens mest verdifulle selskap.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,257 prosent. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 8,46 prosent til 13,33.

Bevegelser

Tirsdag ble Nvidia verdens største selskap med en markedsverdi på 3.335 milliarder dollar, til 135,58 dollar pr. aksje. Torsdag falt aksjen 3,54 prosent til 130,78 dollar. Selskapet konkurrer nå med Microsoft om å være verdens største selskap.

Apple falt 2,15 prosent til 209,68 dollar. Microsoft falt 0,14 prosent til 445,70 dollar, og Tesla endte ned 1,78 prosent til 181,57 dollar.

Trump Media falt 14,56 prosent. Selskapet står bak sosiale medier-appen Truth Social. USAs tidligere president Donald Trump er majoritetseier, som har tapt voldsomt på kursfallet.

Hertz steg kraftige 13,59 prosent. Selskapets obligasjoner ble solgt unna etter at bilutleieselskapet advarte om et langt større justert tap for inneværende kvartal, mens det prøver å avvikle storsatsingen på elbiler og oppdatere bilflåten, melder Marketwatch.

AMD steg 4,62 prosent til 161,78 dollar etter en analytikers anbefaling og forventet kursmål på 175 dollar.

Olje og krypto

WTI-oljen endte opp 0,94 prosent til 82,34 dollar fatet. Nordsjøoljen Brent Spot endte opp 0,54 prosent til 85,69 dollar fatet.

Bitcoin steg 0,11 prosent til 65.042 pr. coin. Ethereum falt 0,71 prosent til 3.525,04 pr. Ethereum.