Dette skjer i dag – fredag

Riktig god morgen, dette er Morgenkaffen med Finansavisen fredag 21. juni

Rentene skal ikke tilbake til nivåene vi har vært vant til. Det advarer sentralbanksjef Ida Wolden Bache, noe som kan bety at boliglånsrenten aldri vil falle under 4 prosent igjen.

På torsdagens rentemøte signaliserte Norges Bank at styringsrenten ikke skal særlig lavere enn 2,75 prosent, som vi etter planen når sent i 2027. Årsaken er høyere estimater for den såkalte normalrenten.

---

Bjørn Rune Gjelsten tjente 400 millioner kroner i fjor, til tross for motvind på flere fronter. Han måtte ta nedskrivninger i batteriselskapet Morrow, sportskonsernet gikk i minus, og den langsiktige kreftsatsingen Ultimovacs kollapset i vinter etter feilslått studie.

Om sistnevnte sier Gjelsten at det var en trist nedtur, men at dette handler om kreftsaken, og at han ikke kaster kortene når det feiler, slik mange andre finansielle aktører gjør.

---

Hedgefond-forvalter Tor Svelland satser rundt 35 millioner kroner på Nordic Iron Ore. Han sier det svenske gruveselskapet tilbyr jernmalm av høy kvalitet, og at det er veldig lite av dette i markedet.

Fra før har forvalteren og Svelland Capital satset knallhardt på gruveselskapene Rana Gruber og Nordic Mining.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om flykapteinene i Norwegian, som skal ha fått et lønnstillegg på 26 prosent over to år. 178.750 kroner i år og det samme neste år.

Det er ikke lett å se frontfagsmodellen i de tallene. Pilotene forklarer eller unnskylder med at deres kolleger i Danmark og Spania tjener så mye mer, og de gjør jo samme jobb. Vi forstår pilotene. Men hvorfor slapp de unna de 5,2 prosentene, spør Hegnar.

