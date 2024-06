Nordmenn nettokjøpte aksjefond for seks milliarder i mai

Totalt nettotegnet norske personkunder verdipapirfond for 6,9 milliarder kroner i mai. Av dette ble 6,1 milliarder kroner plassert i aksjefond og 0,8 milliarder i ulike typer rentefond.

Forvaltningskapitalen til personkundene er nå på 535 milliarder kroner, en økning på 100 milliarder, eller 23 prosent, hittil i år. Dette fremgår av den månedlige markedsstatistikken fra Verdipapirfondenes forening.

– En betydelig økning

– Den siste tiden har vi sett en betydelig økning i nettotegningen i aksjefond blant norske personkunder. Det er vanskelig å peke på en eksakt årsak til denne utviklingen, men vi liker å tro at flere har forstått at sparing i aksjefond er en svært fornuftig langsiktig spareform, sier Bernt S. Zakariassen, adm. direktør i Verdipapirfondenes forening, i en melding.

I tillegg ble det i mai nettotegnet pensjonsmidler med fondsvalg for 3,4 milliarder kroner. Denne kategorien omfatter blant annet innskuddspensjon og individuell pensjonssparing (IPS).

Norske institusjonskunder nettosolgte

De institusjonelle kundene nettosolgte verdipapirfond for om lag én milliard kroner i mai. Av dette beløpet ble det tegnet rentefond for 0,6 milliarder, mens det ble nettosolgt aksjefond for 1,5 milliarder.

De utenlandske kundene nettokjøpte norske verdipapirfond for om lag én milliard kroner i mai.

Total nettotegning på 10,3 milliarder

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfond for 10,3 milliarder kroner forrige måned. Av dette ble det nettotegnet aksjefond for 8,1 milliarder, mens det ble tegnet rentefond for 2,3 milliarder kroner netto.

Hittil i år har det blitt nettotegnet verdipapirfond for om lag 50 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen er nå på totalt 2.179 milliarder kroner, en økning på 207 milliarder, eller 10,5 prosent, siden årsskiftet.