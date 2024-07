Nvidia faller videre på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,1 prosent og står i 17.697,43 poeng mens Dow Jones faller 0,4 prosent til 38.962,72 poeng. S&P 500 faller 0,2 prosent til 5.457,89 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,30 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,6 prosent til 13,17.

Nvidia

Nvidia har gått som en kule på Wall Street i 2024, men de siste dagene har flere valgt å ta gevinst, noe som sendte aksjen ned 13 prosent fra torsdag til mandag. Børsverdien ble barbert med rundt 430 milliarder dollar, noe som kvalifiserte til det største tredagers verditapet for noe som helst selskap i historien.

Tirsdag var det tid for en rekyl da aksjen steg 6,8 prosent. Onsdag faller aksjen 0,9 prosent.

Det er verdt å merke seg at markedsverdien på Nvidia økte med utrolige 1.000 milliarder dollar, til 3.000 milliarder dollar, på kun 30 dager fra april 2024. Til sammenligning tok det Warren Buffett omtrent 60 år å bygge Berkshire Hathaway til å bli et selskap verdt 1.000 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Fed

Tirsdag holdt Feds Michelle Bowman og Lisa Cook en tale om den økonomiske utviklingen i USA. Bowman utelukker ikke en renteheving, mens Cook ser for seg kutt.

«Bowman sa i en tale i går at det fortsatt er for tidlig å senke renten i USA. Bowman, som er regnet som den klart mest haukete av FOMC-medlemmene, sier hun er villig til å heve renten hvis bedringen i inflasjonen stopper opp eller reverseres. Hun sa at dersom renten kuttes for tidlig eller for mye, kan det gi en ny oppgang i inflasjonen», skriver DNB Markets i en rapport.

Lisa Cook, som regnes som litt duete, talte også i går. Ifølge DNB Markets la hun vekt på at nedgangen i inflasjonen vil fortsette, og at det på et eller annet tidspunkt vil bli passende å kutte renten, uten at hun sa noe om når det kan skje.