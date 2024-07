Morgan Stanleys tre IT-favoritter

Morgan Stanley forventer at dataminne-sektoren vil nå nye høyder i 2024, til tross for at mange investorer ikke er komfortable med å kjøpe slike aksjer til så høye kurser som man nå ser på Wall Street.

En korreksjon kan være nødvendig

Analyseteamet, som ledes av analytiker Shawn Kim, ser ingen store problemer for bransjen, men utelukker ikke at en korreksjon kan være nødvendig for at investorer skal komme ned fra gjerdet.

«Å kjøpe på nye toppnoteringer har en bedre vinnersjanse enn å forsøke å kjøpe på bunnen. Aksjekurser er nåverdien av fremtidige inntjeninger, og vi ser bedre enn forventet bransjevekst og gode fundamentale forhold, noe som bør belønnes av investorer», skriver Morgan Stanley i en oppdatering, ifølge CNBC.

I tillegg til aksjenes attraktive prising, forventer analytikerne at teknologiselskaper som leverer minnekapasitet vil se en økning i etterspørselen på grunn av økt bruk av kunstig intelligens-drevne applikasjoner, infrastruktur, verktøy og tjenester.

Tre favoritter

Morgan Stanleys favorittaksje i sektoren er den sørkoreanske chipprodusenten SK Hynix.

«Vi mener at SK Hynix tydelig er i en klasse for seg innen HBM-kategorien (high-bandwidth memory)», skriver analytikerne i meglerhusets nye rapport.

Samsung Electronics er også blant Morgan Stanleys favorittaksjer, til tross for at selskapet har lagt bak seg en rolig start på 2024. Meglerhuset liker også Western Digital, gitt deres «svært sterke» første kvartalsresultater sammenlignet med konkurrentene.

Ifølge CNBC opererer analytikerne med en overvekt-anbefaling på alle de tre aksjene.