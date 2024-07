Torsdag ble det kjent at AI-giganten OpenAI og partner Microsoft er saksøkt i en føderal domstol av Center of Investigative Reporting (CIR). Det er en av USAs eldste ideelle nyhetsorganisasjoner, grunnlagt i 1977.

I søksmålet, som ble levert i New York, anklager CIR OpenAI for å ha «kopiert, brukt, forkortet, og vist CIRs verdifulle innhold uten CIRs tillatelse eller autorisasjon, og uten noe kompensasjon til CIR», skriver CNBC.

Chatboten til OpenAI, ChatGPT, saumfarer internett for å finne og bruke informasjon for å gi svar til det brukerne spør om. CNBC skriver at ChatGPT ofte bruker informasjon direkte fra nyhetsartikler.

CIR hevder å verne om journalistikken og journalistikkens verk ved å gå til søksmål mot ChatGPT og Microsoft.

I en pressemelding samme dag beskyldte Monica Bauerlein, adm. direktør i CIR, at de saksøker på grunnlag av gratispassasjer-problemet.

– OpenAI og Microsoft begynte å suge opp historiene våre for å gjøre produktet sitt kraftigere, men de spurte aldri om tillatelse eller tilbød kompensasjon, i motsetning til andre organisasjoner som lisenserer materialet vårt, sa Bauerlein.