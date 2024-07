Advarer mot rentekutt

Sentralbanker bør unngå å kutte renten for tidlig på grunn av risikoen for en ny oppblussing av inflasjonen, advarte BIS i sin årsrapport.

Den internasjonale oppgjørsbanken er en internasjonal organisasjon med 55 av verdens sentralbanker som medlemmer og eiere. Organsiasjonen sa at til tross for at den globale økonomien så ut til å gå mot en «myk landing», burde rentefastsettere sette en høy terskel for politisk lettelse.

– En for tidlig lettelse kan gjenopplive inflasjonspress og tvinge frem en kostbar politisk reversering, sa BIS.

Den amerikanske sentralbanken og den europeiske sentralbanken ble sterkt kritisert for å være trege til å reagere i 2021 og 2022 da forstyrrelser i forsyningskjeden i kjølvannet av pandemien og en økning i energiprisene bidro til å drive den største inflasjonsøkningen på en generasjon, skriver Financial Times.

BISs generaldirektør Agustín Carstens roste den kraftige innstrammingen som til slutt fulgte, og argumenterte for at det styrket sentralbankenes troverdighet og forebygget et skifte til et høyinflasjonsregime.