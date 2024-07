– Misbruk av skattepenger

Økonomiprofessor ved University of Chicago, Magne Mongstad, sier til NRK at ingen teknologi av stor betydning kommer til å bli utviklet i Norge.

– Norge er for lite til å klare å utvikle ny teknologi som er viktig for det grønne skiftet.

Han mener det er for lite kompetanse og for små fagmiljøer, og at store teknologiske innovasjoner heller vil skje i land som USA og Kina.

I de siste årene har norske politikere vist vilje til å finansiere det grønne skiftet med skattebetalernes penger. Store summer, opp til flere titalls milliarder kroner, skal brukes til å støtte næringslivet i byggingen av havvindparker, oppstart av batterifabrikker og til å hjelpe industrien med avkarbonisering gjennom ulike støtteprogrammer. Mogstad mener imidlertid at regjeringen heller bør finansiere miljøinnovasjoner gjennom global forskning og utvikling.

Næringsminister Cecilie Myrseth er helt uenig i kritikken.

– Vi har fantastiske miljø i Norge som også er gode på teknologi, og vi har vi har et næringsliv som er fremoverlent når det gjelder det digitale og det grønne skiftet. Blant annet har vi Kongsberg som utvikler alt fra maritim sektor til space som er helt i verdenstoppen, ifølge Myrseth til NRK.

Skeptisk

Mogstad er også kritisk til den omfattende satsingen på havvind, som han mener vil bli ekstremt kostbar. Regjeringen har forpliktet seg til å støtte den første havvindutbyggingen i Sørlige Nordsjø II med 23 milliarder kroner i subsidier.

– Hvis man binder seg til å gjøre kuttene hjemme, så er havvind-utbygging med lav avkastning én av de tingene vi kommer til å gjøre. Men kjøp av kvoter utenlands gir mye større miljøeffekt per krone brukt, ifølge Mogstad.

Næringsminister Cecilie Myrseth uttaler at regjeringen støtter en aktiv statlig rolle i næringspolitikken. Myndighetene planlegger å fortsette å gi støtte til spesifikke næringer, og fremhever at batterier spiller en viktig rolle i det grønne skiftet.

Videre mener Mogstad at statlige støtten vil ødelegge verdiskaping.

– I det grønne skiftet kommer vi til å se mer og mer at bedriftene innretter seg mot statlig støtte på bekostning av verdiskapning, sier Mogstad.

Mogstad er bekymret for at det grønne skiftet kan bli kostbart og derfor miste støtte i befolkningen. Han argumenterer for at statens grønne investeringsselskap, Nysnø, bør avvikles på grunn av negative avkastning.

– Misbruk av skattepenger, konkluderer han til NRK.

Ville ikke overlevd i Norge

Jr. Consulting, et konsulenthus drevet av studenter på NTNU, konkluderte tidligere i år at Nvidia ikke ville overlevd i Norge. Rapporten undersøkte hvordan Nvidia ville klart seg med rammebetingelsene i Trøndelag og Norge. Konklusjonen er at selskapets vekst trolig hadde blitt kraftig svekket dersom det ble stiftet her, i stedet for i California.