Sveits-flyktningene Jens Rugseth og Rune Syversen har skapt kjempevekst med treningskjeden Evo.

Etter at de kjøpte opp Evo i januar 2022 er omsetningen doblet og resultatet femdoblet. Nå planlegger treningskjeden å utbetale utbytte til eierne for første gang.

Neste uke er rapporteringssesongen i gang for alvor på Oslo Børs. Hans Thrane Nielsen, forvalter i Storebrand, melder om høyere optimisme blant investorene enn tidligere i år.

Selv mener han at Nordic Semiconductor, Crayon og Elkem er selskaper det kan være verdt å følge ekstra nøye med på gjennom sommeren.

Flere av landets beste investorer styrer unna Kongsberg Gruppen, som nå prises til nesten 40 ganger inntjeningen.

Marius Borthen i Blueberry Capital sier verdsettelsen er grunnen til at de ikke eier aksjen. En annen investor sier «toget er gått for lengst», og peker på risikoen for at Kongsberg-aksjen korrigerer kraftig ved en fremtidig våpenhvile i Ukraina.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Trollstigen. Driftige sjeler i Molde har lansert ideen om at private kan kjøpe veien og drifte den privat.

Det kan bli meget lønnsomt, men at noen vil selge veien har vi liten tro på, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Makro:

Australia: RBA referat rentemøte, kl. 03.30

Spania: Arbeidsledighet juni, kl. 09.00

Italia: Arbeidsledighet mai, kl. 10.00

ØMU: Inflasjon juni flash, kl. 11.00

ØMU: Arbeidsledighet mai, kl. 11.00

Canada: PMI industri juni, kl. 15.30

USA: JOLTS ledige stillinger mai, kl. 16.00

USA: RCM/TIPP økonomisk tillig juli, kl. 16.10

Annet:

Norse Atlantic: Investoroppdatering, hos Pareto Securities, kl. 12.00

Euronav: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 11.00

ESB: Paneldebatt med ESB-sjef Lagarde og Fed-sjef Powell, Portugal, kl. 15.30

USA: API oljelagre, kl. 22.30