Nordnet-analytiker Roger Berntsen spår Oslo Børs opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,5] prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,4 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,6 prosent og nærmet seg rekordhøye nivåer tidligere satt i desember 1989.

Japanske aksjer fulgte oppgang på Wall Street over natten etter at svake amerikanske tall forsterket forventningen om et rentekutt fra Federal Reserve. Japanske selskaper leverte de største lønnsøkningene på tre tiår i 2024. Arbeidernes lønn anslås å øke med 5,1 prosent, ifølge fagforeningen Rengo.

Japanske yen styrket seg etter å ha nådd det laveste nivået siden 1986, og står i 161,54 mot dollaren.

I Kina er Shanghai Composite ned 0,4 prosent, Hang Seng i Hongkong er tilnærmet uforandret, og Kospi i Sør-Korea styrkes 0,6 prosent.

I India stiger Sensex 0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,0 prosent. Straits Times i Singapore er opp 0,6 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen blir torsdag morgen omsatt for 86,88 dollar fatet, opp 0,3 prosent fra nivåene ved børsstenging i Oslo onsdag.

Den amerikanske lettoljen, WTI, falt 0,6 prosent og omsettes for 83,39 dollar pr. fat. Fallet kommer etter svake tall fra USA, noe som kan indikere en brems på økonomien. Den amerikanske tjenestesektoren krympet med det raskeste tempoet på fire år, mens amerikanere som søker dagpenger fortsetter å vokse, ifølge Trading Economics.

Wall Street

Gårsdagen ble første gang S&P 500 stengte med 5.500 poeng. Onsdag kunne den brede indeksen nok en gang vise til en rekordnotering med en oppgang på 0,50 prosent til 5.536,80.

Industritunge Dow Jones falt 0,07 prosent til 39.305,44, hovedsakelig grunnet fallet i UnitedHealth. Teknologiindeksen Nasdaq steg med 0,88 prosent til 18.188,30, dratt opp av en økning i Nvidia-aksjen.

Nvidia steg med 4 prosent onsdag og endte som nummer 3 målt i børsverdi, etter Microsoft på førsteplass og Apple på andreplass.

Tesla-aksjen steg onsdag 6,5 prosent etter en oppgang på over 10 prosent tirsdag.

Torsdag er amerikanske markeder stengt på grunn av uavhengighetsdagen.

Oslo Børs

Onsdag endte hovedindeksen på Oslo Børs tilnærmet uforandret på 1.428,23 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 86,48 dollar, opp 0,3 prosent. Equinor falt 0,2 prosent til 305,75 kroner, mens Aker BP gikk ned 1,1 prosent til 275,20 kroner.