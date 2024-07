Første halvår av 2024 er ferdig. Tiden for Midyear Outlooks av diverse banker og meglerhus er dermed kommet.

Goldman Sachs

I podkasten til Goldman Sachs diskuterer Christian Mueller-Glissmann, leder for aktiva allokering i researchavdelingen, og Alexandra Wilson-Elizondo, co-investeringsansvarlig i multi-asset løsninger, sine prognoser for resten av året.

Begge toppene er enige om at makrobildet er støttende, men forventer at andre halvår blir mer utfordrende enn første halvår. Politiske hendelser, som valg, forventes å resultere i høyere volatilitet ut året.

Det blir påpekt at høy verdsettelse ofte er en funksjon av en sen syklus, men det betyr ikke nødvendigvis at markedet skal være bearish. Begge er enige om at «risk-on» (ta risiko) fortsatt er riktig strategi, men med mer fokus på risikobuffer som obligasjoner og diversifisering.

Europa: Begge ser potensiale for europeiske aksjer, men de understreker behovet for aktiv forvaltning på grunn av politisk volatilitet og sykluser i sektorer som banker og bilindustrien.

Japan: Wilson-Elizondo ser positivt på Japan på grunn av strukturelle reformer og myndighetenes fokus på inflasjon og vekst.

Den optimale porteføljen: Researchsavdelingen anbefaler en portefølje som består av en tredjedel aksjer, med vekt på vekstaksjer for å fange innovasjon. Dette inkluderer ikke kun AI-aksjer, men også aksjer som gir eksponering mot fornybar energi og helseinnovasjon.