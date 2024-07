Kristian Siem satset på DOF Group da han ble skviset ut av Siem Offshore. Nå sitter han på en kjempegevinst i konkurrenten.

DOF-aksjen har skutt i været etter at Siem kom inn, og han har allerede en papirgevinst på over 230 millioner kroner. Samtidig har Siem unngått et papirtap på hele 600 millioner i Siem Offshore, som har slitt på børs etter nyheten om at han var på vei ut.

Syv selskaper er notert på Oslo Børs så langt i år. Det er like mange som i hele 2023. Børsdirektør Øivind Amundsen regner med at årets total øker til ni før han tar sommerferie.

Han forklarer at markedet er blitt vesentlig bedre, og at det er flere selskaper som har vist interesse for børsnotering. Han peker også på investorenes økte interesse for oljeservice.

Bolighjelp til barna kan gi skattesmell. Ifølge Per-Ole Hegdahl, advokat og skatteekspert i Handelsbanken, er et sentralt spørsmål hvem som skal eie boligen.

Et annet er hva som skjer hvis boligen skal selges. Hegdahl påpeker at hvis foreldrene kjøper boligen og lar barna bo der i noen år, vil gevinsten bli gjenstand for beskatning.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om oppslutningen om monarkiet, som i våres var på bare 73 prosent. Det er en alvorlig utvikling, og mye verre enn det de fleste får med seg.

Det er Märtha Louise som er problemet. En opptur kan det kanskje bli med prinsessebryllup i Geiranger, men jubel kan bli sinne når regningen for bryllupet kommer. Prinsesser er ikke billige, skriver Hegnar.

Finanskalender

Makro:

Japan: Driftsbalanse mai, kl. 01.50

Danmark: Industriproduksjon mai, kl. 08.00

Sverige: Industriproduksjon mai, kl. 08.00

Tyskland: Handelsbalanse mai, kl. 08.00

ØMU: Sentix investortillit juli, kl. 10.30

Island: Handelsbalanse juni, kl. 11.00

USA: Inflasjonsforventninger juni, kl. 17.00

Ekskl. utbytte:

KMC Properties