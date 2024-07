Oljefondets første sjef, Knut N. Kjær, kan se tilbake på et solid år i 2023. Gjennom sitt private investeringsselskap Leistein leverte han et knallsterkt årsresultat på 16,8 millioner kroner.

Av dette unnet han seg et utbytte på 4 millioner kroner.

Resultatet skyldes i hovedsak gevinst i et norsk-kontrollert utenlandsk selskap (NOKUS) på 17 millioner kroner. Det fremkommer ikke i årsrapporten hvilket selskap det dreier seg om.

De seneste seks årene har investeringsselskapet levert et samlet resultat før skatt på over 100 millioner kroner.

Investeringene i selskapet beløper seg nå til 44,3 millioner kroner, hvorav 10 millioner er plassert i markedsbaserte fond, og resten i aksjer. Selskapet har en kontantbeholdning på hele 16,3 millioner kroner. Den totale egenkapitalen i Leistein, som for øvrig er oppkalt etter en øy utenfor Tjøme, var ved årsskiftet 63,5 millioner kroner.

Leistein (Mill. kr) 2023 2022 Resultat før skatt 18,5 42 Årsresultat 16,8 40,4 Egenkapital 63,5 50,7 Gjeld 5,8 5,6



Etter flere år med stabile resultater vokste selskapets egenkapital markant i 2022. Den enorme resultatøkningen skyldtes et utbytte selskapet mottok på hele 40,3 millioner.

Rådgiver og professor

Siden Kjær gikk av som sjef for oljefondet i 2007, har han hatt en rekke verv og jobber rundt i verden.

I dag er han styreleder for Sector Asset Management og TIND Asset Management, samt professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), hvor han underviser i finans og bærekraft. Han er også leder for representantskapet i APG Asset Management, som forvalter Europas største pensjonsfond, og rådgiver for sentralbanken i både Singapore og Thailand.

Tidligere har Kjær vært partner og styreleder i private equity-selskapet FSN Capital. Han var også blant annet medlem i komiteen med rådgivere for Kinas statlige investeringsfond, China Investment Corporation (CIC), og internasjonal rådgiver for Government of Singapore Investment Corporation (GIC).