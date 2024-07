Optimistiske analytikere mener du kan doble pengene

Analytikere hos Jefferies forventer en kursdobling i det nederlandske matleveringselskapet Just Eat Takeaway.com i løpet av de neste 12 månedene. Ifølge CNBC opererer meglerhuset med et kursmål på 25,5 euro, godt over mandagens aksjekurs på 11,54 euro, noe som gir en potensiell oppside på 121 prosent.

Reguleringspress i USA

Jefferies ser lyst på fremtiden til Just Eat, selv om selskapets amerikanske virksomhet Grubhub har opplevd press fra myndighetene når det gjelder prisreguleringer pålagt restauranter siden Covid-19-pandemien.

Analytiker Giles Throne hevder det fortsatt finnes markeder med høy kvalitet, spesielt i New York, hvor han registrerer en viss feilprising.

Opptur under Covid

Matleveringsplattformer som Just Eat fikk mye oppmerksomhet under Covid-19-pandemien, da myndighetene innførte sosiale tiltak som hindret folk i å besøke restauranter. Etter at tiltakene opphørte, og verden har opplevd en inflasjonsbølge, har flere aktører blitt presset til å forlate markeder de ikke dominerer, ifølge Jefferies.

Kursfall i 2024

Just Eat har følt presset, med totale bestillinger som falt til 214,2 millioner i første kvartal, ned fra 227,8 millioner i samme periode i fjor. Det har ikke gått upåaktet hen, og aksjen har falt rundt 18 prosent hittil i år.

Just Eat er notert på Euronext Amsterdam og London Stock Exchange. Aksjen kan også handles på Wall Street, som en såkalt ADR-aksje – American Depositary Receipt. Det er et sertifikat som gjør det mulig for investorer å handle med aksjer i ikke-amerikanske selskaper på amerikanske børser.